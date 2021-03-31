Суд в Подмосковье арестовал подозреваемую в избиении мужа до смерти

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Суд поместил под арест 53-летнюю жительницу городского округа Коломна по подозрению в избиении до смерти собственного мужа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК.

"По данным следствия, 27 марта 2021 года подозреваемая, находясь в частном доме, расположенном в селе Чанки городского округа Коломна, в ходе ссоры с мужем на фоне личных неприязненных отношений нанесла ему множественные удары ногами в область туловища. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", – сказали в СК.

Там пояснили, что женщина призналась в содеянном в ходе опроса вскоре после задержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве подростка из Москвы. По данным следствия, в ночь с 29 на 30 марта подозреваемые распивали спиртное вместе с 16-летним студентом и их знакомой в квартире в Солнечногорске. Позднее мужчины и молодой человек вышли на улицу, где между ними произошел конфликт. Подозреваемые несколько раз ударили юношу ножом, в результате чего тот погиб.