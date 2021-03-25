В Новодвинске нашли обезглавленное тело женщины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Новодвинске Архангельской области обнаружили обезглавленное тело женщины, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Тело молодой женщины найдено обезглавленным в лесном массиве под Новодвинском", – сообщил собеседник агентства.

Погибшей оказалась 33-летняя жительница города, пропавшая 20 марта. В ходе поисков следователи установили, что исчезновение женщины носило криминальный характер.

В управлении Следственного комитета по региону заявили о задержании подозреваемого. Им оказался 40-летний знакомый женщины.

"Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", – отмечается в сообщении на сайте СК.

Ранее сообщалось об обнаружении в одном из парков Петербурга человеческого скелета. По предварительным данным, останки принадлежат ребенку.