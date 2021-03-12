Тело 13-летней школьницы нашли в затопленном погребе под Волгоградом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Волгоградской области следователи выясняют причину смерти 13-летней девочки, которую нашли в погребе с водой в поселке Котлубань. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По предварительным данным, родители ребенка уехали из дома по делам, оставив в поселке 18-летнего сына и 13-летнюю дочь. Девочка ушла погулять во двор, однако домой не вернулась.

Труп девочки обнаружили родители после возвращения. Ее тело достали из затопленного сарая – мать заметила, что доски, загораживающие вход туда, были отодвинуты.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Причину смерти ребенка установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Семья, где воспитывался ребенок, характеризуется положительно", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Домодедове прокуратура проверяет обстановку в семье девочки, которую якобы избили мать и бабушка. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что ранее эта семья не попадала в поле зрения органов опеки.