СК начал проверку после выстрела в подростка из газового пистолета на востоке Москвы

19:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи выясняют обстоятельства стрельбы в несовершеннолетнего на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК по городу Юлию Иванову.
По предварительным данным СК, 11 марта рядом с Борисовской улицей мужчина выстрелил в несовершеннолетнего из газового пистолета на почве конфликта. Иванова уточнила, что подростка осмотрели врачи, его жизни сейчас ничего не угрожает.
В настоящее время следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Участников инцидента доставят в следственное подразделение для установления всех обстоятельств произошедшего.
В конце февраля сообщалось, что 16-летний подросток погиб в результате огнестрельного ранения в Подольске. В связи с данным инцидентом прокуратура организовала проверку.
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