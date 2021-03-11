СК начал проверку после выстрела в подростка из газового пистолета на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи выясняют обстоятельства стрельбы в несовершеннолетнего на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК по городу Юлию Иванову.

По предварительным данным СК, 11 марта рядом с Борисовской улицей мужчина выстрелил в несовершеннолетнего из газового пистолета на почве конфликта. Иванова уточнила, что подростка осмотрели врачи, его жизни сейчас ничего не угрожает.

В настоящее время следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Участников инцидента доставят в следственное подразделение для установления всех обстоятельств произошедшего.

В конце февраля сообщалось, что 16-летний подросток погиб в результате огнестрельного ранения в Подольске. В связи с данным инцидентом прокуратура организовала проверку.

