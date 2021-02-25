Прокуратура начала проверку после гибели подростка от огнестрельного ранения в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области проводится проверка в связи с гибелью 16-летнего подростка в Подольске. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По предварительным данным, подросток погиб от огнестрельного ранения.

В ходе работы специалисты установят причины произошедшего, а также оценят соблюдение требований законодательства об оружии.

Ранее водитель иномарки на юго-востоке столицы в ходе конфликта выстрелил в оппонента. Мужчина, который производил выстрелы, скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск.

Кроме того, в ночь с 19 на 20 февраля произошла стрельба в Лефортовском тоннеле Москвы. Огонь открыл водитель такси, у которого, по предварительным данным, возник конфликт с пассажирами.