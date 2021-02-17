В Чите девятилетнюю девочку застрелили во время ссоры соседей

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В Забайкальском крае была убита девятилетняя девочка во время ссоры соседей, сообщает прокуратура Железнодорожного района Читы.

По предварительным данным, убийство совершил местный житель 1988 года рождения, выстрелив в дверь соседей по лестничной площадке.

Региональное управление СК РФ уточняет, что на месте преступления сейчас работают следователи совместно с полицией.

Представители прокуратуры региона намерены проверить правомерность выдачи мужчине огнестрельного оружия и при наличии оснований привлечь виновных к ответственности.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее в Горно-Алтайске младенец умер из-за грудного молока пьяной матери. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.