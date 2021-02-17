Дети в Благовещенске потеряли сознание после распыления газового баллончика

15:38
Фото: vk.com/Минобрнауки Амурской области
Дети потеряли сознание в школе в Благовещенске после того, как в помещении было распылено средство из газового баллончика, передает RT со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Амурской области.
"По предварительным данным, один из учащихся распылил средство с раздражающим веществом, предназначенное для необходимой обороны", – заявили следователи.
В СК отметили, что в результате медицинская помощь потребовалась троим учащимся. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.
В настоящее время сотрудники администрации, экстренные службы и правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что школьник из Самары облил куртку одноклассницы антисептиком, а после поджег. Сообщалось, что инцидент произошел на почве конфликта из-за успеваемости.
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