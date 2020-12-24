В Японии автомобиль врезался в группу детей

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Автомобиль наехал на группу детей в городе Сакурагава на востоке Японии, сообщает "Газета.ру".

ЧП произошло, когда дети шли на занятия. В результате аварии пострадала как минимум одна девочка. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Водителя автомобиля задержали. Полиция приступила к расследованию инцидента.

Ранее автомобиль выехал на пешеходную зону города Трир в Германии. В результате инцидента пострадали несколько человек. Один человек погиб. Водитель задержан.

В ноябре автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине. Виновника аварии оперативно задержали.

Позже стало известно, что мужчина был знаком полиции. В 2014 году он стал участником похожего происшествия, но тогда не был внесен в перечень людей, представляющих общественную опасность.