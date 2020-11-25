Врезавшегося в ворота офиса Меркель водителя задержали

Фото: twitter.com/Amichai Stein

Полиция задержала водителя, который на автомобиле врезался в ворота ограждения ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине, сообщает ТАСС.

Сообщается, что речь идет о мужчине средних лет. Правоохранители досматривают его автомобиль. Это черная машина, расписанная белой краской.

Ранее стало известно, что машина въехала в ворота ограждения резиденции Меркель. По некоторым данным, инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер.

На место происшествия прибыли две машины скорой помощи.