Автомобиль врезался в ворота ограждения резиденции Меркель в Берлине

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Автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным СМИ, инцидент с аварией связан с политической акцией противников карантинных мер.

Полиция досматривает автомобиль, врезавшийся в ворота. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи.

Ранее в немецком городе Эссен задержали врача университетской клиники, которого подозревают в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19.

