В Германии задержали врача, подозреваемого в убийстве пациентов с COVID-19

Фото: ТАСС/Andreas Gora via www.imago-images.de

В немецком городе Эссен задержали врача университетской клиники, которого подозревают в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты, которые привели к немедленной смерти. Оба пациента – мужчины 47 и 50 лет – проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения медикаментов в критическом состоянии.

Врач рассказал, что своими действиями хотел прекратить страдания пациента и его родных. Полиция Эссена создала комиссию по расследованию убийства. Медик помещен в места предварительного заключения.

Режим ограничительных мер вступил в силу в Германии с 2 ноября. В частности, работу приостановили предприятия сферы услуг и общепита. Кроме того, в стране прекратила работу туристическая отрасль.