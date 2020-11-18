Почти 200 человек задержали на акции протеста в Берлине

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Почти 200 человек задержали во время акций протеста в Берлине, сообщила городская полиция в своем аккаунте в Twitter.

"По состоянию на 14:00 (16:00 мск) было проведено 190 задержаний", – отметили представители правоохранительных органов Берлина.

Отмечается, что два человека сразу предстанут перед судом. Для них будет избрана мера пресечения. В полиции Берлина также сообщили, что в ходе задержаний девять представителей правоохранительных органов были ранены.

Акции протеста были организованы для выражения негативного отношения к вводимым карантинным мерам. Режим ограничительных мер вступил в силу в Германии с 2 ноября. В частности, работу приостановили предприятия сферы услуг и общепита. Кроме того, в стране прекратила работу туристическая отрасль.