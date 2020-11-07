Около 20 тысяч противников антикоронавирусных мер собрались на митинг в Лейпциге

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Около 20 тысяч человек собрались в Лейпциге на митинг против антиковидных мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной полиции.

Сообщается, что на демонстрацию вышли около 20 тысяч граждан. Также представитель полиции рассказал о фактах нарушения общественного порядка со стороны митингующих. По данным агентства ДПА, большая часть участников не использует маску и не соблюдает соцдистанцию.

Новые меры против коронавируса ввели в Германии со 2 ноября. В стране приостановили работу все заведения общественного питания. Продукцию можно реализовать только навынос. Также приостановили свою деятельность бассейны, тату-салоны и ряд культурных учреждений.