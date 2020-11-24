Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на северо-западе Москвы

Видео: Москва 24

Один человек погиб и двое получили травмы в результате аварии в столичном районе Щукино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, в районе дома 18 по улице Маршала Бирюзова столкнулись два автомобиля. Одна из машин после инцидента вылетела на тротуар, где находились пешеходы.

"В результате происшествия два человека пострадали и один от полученных травм скончался", – уточнили в МВД.

О происшествии стало известно днем 24 ноября. Сообщалось, что один из пострадавших – ребенок, им занимаются врачи. Момент аварии попал на видео.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.

