Момент ДТП на северо-западе Москвы попал на видео

Машина вылетела на тротуар и сбила прохожих на северо-западе города. Авария произошла на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского, рассказал очевидец.

На место ДТП направлены экстренные ведомства. Согласно предварительным данным, произошло столкновение двух джипов Audi и Nissan.

По данным ГУ МВД по Москве, в ДТП один человек погиб, двое пострадали, ими занимаются врачи. Среди пострадавших – ребенок.

Ранее двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Московской области. ДТП случилось на 66-м километре трассы М9 "Балтия" на съезде в деревню Мансурово.