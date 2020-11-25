Въехавший в ворота офиса Меркель известен полиции по такому же инциденту

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Виновник ЧП у офиса федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель известен полиции и уже участвовал в подобном происшествии в 2014 году, сообщает ТАСС.

В то же время, по словам представителя МВД ФРГ Стива Альтера, нет информации о том, что он был включен правоохранительными органами в список лиц, представляющих потенциальную опасность для общества.

Ранее стало известно, что машина въехала в ворота ограждения резиденции Меркель. По некоторым данным, инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер.

Полиция задержала водителя. Сообщается, что речь идет о мужчине средних лет. Он был на черной машине, расписанной белой краской.