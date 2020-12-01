Автомобиль выехал на пешеходную зону Трира в Германии

Автомобиль выехал на пешеходную зону города Трир в Германии. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранительных органов, в результате инцидента пострадали несколько человек. Телеканал SWR со ссылкой на очевидцев уточнил, что один человек погиб.

В настоящее время водитель задержан. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В ноябре автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине. Виновника аварии оперативно задержали.

Позже стало известно, что мужчина был знаком полиции. В 2014 году он стал участником похожего происшествия, но тогда не был внесен в перечень людей, представляющих общественную опасность.

