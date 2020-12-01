Автомобиль сбил пешехода в Северном Тушине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Водитель Renault сбил человека на северо-западе столицы и покинул место дорожного происшествия, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

ДТП произошло на улице Туристской в районе дома 19, корпуса 1, в Северном Тушине. Сейчас полиция ведет розыск водителя.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на шоссе Энтузиастов. Таксист на Kia Rio врезался в BMW, которая от удара въехала в следовавшую впереди Hyundai Accent. После этого такси наехало на бордюрный камень и вылетело на газон, где врезалось в дерево. В результате происшествия погиб таксист.