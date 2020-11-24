Стала известна предварительная причина ДТП на северо-западе Москвы

Фото: ТАСС/Маргарита Головина

Причиной аварии на северо-западе Москвы, где машина выехала на тротуар и сбила людей, могло стать движение на красный сигнал светофора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Предварительная причина ДТП – выезд одного из автомобилей на запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению", – говорится в сообщении.

Авария произошла в районе дома 18 по улице Маршала Бирюзова. Одна из машин после столкновения вылетела на тротуар, где находились пешеходы.

В результате ДТП один человек погиб и двое получили травмы. Среди них девятилетняя девочка. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.