Состояние пострадавшего в ДТП в Москве ребенка оценивается как тяжелое

Девочка, пострадавшая в аварии на северо-западе Москвы, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Девятилетняя девочка с тяжелыми травмами сейчас находится в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое", – говорится в сообщении.

Авария произошла в районе дома 18 по улице Маршала Бирюзова. Одна из машин после инцидента вылетела на тротуар, где находились пешеходы.

В результате ДТП один человек погиб и двое получили травмы. Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются.