СК начал проверку после смертельной аварии на северо-западе Москвы

Фото: ТАСС/Маргарита Головина

Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП на северо-западе столицы, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ведомства. Они выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Авария произошла в районе дома 18 по улице Маршала Бирюзова. Одна из машин после инцидента вылетела на тротуар, где находились пешеходы.

В результате ДТП один человек погиб и двое получили травмы. Среди них девятилетняя девочка. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

