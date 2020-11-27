Водитель такси погиб в ДТП на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва". Машины столкнулись вечером 26 ноября на шоссе Энтузиастов, в районе дома 100, корпуса 2.

Водитель автомобиля такси Kia Rio врезался в следовавшую в попутном направлении BMW, которая от удара въехала в следовавшую впереди Hyundai Accent. После этого такси наехало на бордюрный камень и вылетело на газон, где врезалось в дерево.

В результате происшествия погиб таксист 1965 года рождения. Водители остальных машин не пострадали. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее автомобиль сбил пешеходов на северо-западе Москвы. ДТП произошло на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского.