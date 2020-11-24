Четыре человека погибли в ДТП в Крыму

Фото: телеграм-канал "Крыминформ"

В районе Ангарского перевала в Крыму легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом, в результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с троллейбусом, поднимающимся к перевалу. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что находящиеся в троллейбусе не пострадали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее три человека пострадали в столкновении Porsche со столбом на востоке Москвы. Авария произошла на пересечении Московского проспекта и Главной аллеи.