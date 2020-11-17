Суд продлил арест рэперу Гулиеву

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Таганский суд продлил арест рэперу Эльмину Гулиеву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Гулиева обвиняют в совершении дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы в состоянии наркотического опьянения. Срок содержания под стражей продлили до 21 декабря.
Отмечается, что рэпер обращался к суду с просьбой о переводе его под домашний арест. Он мотивировал это тем, что уже начата выплата пострадавшим компенсаций.
21 сентября Гулиев устроил ДТП с участием Mercedes и Infinity на улице Остоженке в районе дома 47. По информации департамента транспорта города, одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Пострадали не менее трех человек.
По версии следствия, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков. Таганский суд Москвы заключил Гулиева под стражу на два месяца.
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