Устроивший ДТП на Остоженке рэпер Гулиев арестован

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Об аресте мужчины ходатайствовало следствие.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", – объявила судья Альбина Тимакова.

Защита Гулиева намерена обжаловать арест. Адвокат рэпера настаивал на домашнем аресте, указывая на то, что мужчина получил перелом плеча. Кроме того, заявлялось, что в домашних условиях он мог бы продолжить музыкальную деятельность, чтобы выплачивать компенсацию потерпевшим. Следствие же требовало ареста на основании того, что одна из пострадавших в ДТП потеряла конечность, а сам рэпер неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Крупное ДТП произошло 21 сентября. В районе дома 47 на улице Остоженке столкнулись два автомобиля, один из которых – марки Infinity – вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате произошедшего пострадали три человека, им потребовалась медицинская помощь.

За рулем иномарки сидел рэпер Эльмин Гулиев. По версии следствия, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков. Сам Гулиев утверждает, что не принимал ничего, кроме обезболивающего, которое он употребляет из-за остеохондроза.

Вину в ДТП молодой человек признал. Он также рассказал, что ранее был судим по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Тогда его приговорили к условному сроку.

Уголовное дело о ДТП на улице Остоженке изначально классифицировали по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Впоследствии его ужесточили с учетом новых установленных обстоятельств.