В крови устроившего ДТП на Остоженке рэпера нашли следы наркотиков

Фото: Москва 24

Экспертиза обнаружила наркотики в крови рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП на Остоженке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения", – объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам сотрудницы правоохранительных органов, обвинение Гулиеву переквалифицировано. Теперь он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2-й статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Уголовное дело против Гулиева возбудили накануне. Следствие ходатайствует об аресте рэпера.

Крупное ДТП произошло 21 сентября. В районе дома 47 на улице Остоженке столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате произошедшего пострадали три человека, им потребовалась медицинская помощь.

