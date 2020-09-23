В крови устроившего ДТП на Остоженке рэпера нашли следы наркотиков

19:18
Фото: Москва 24
Экспертиза обнаружила наркотики в крови рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП на Остоженке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
"Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения", – объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам сотрудницы правоохранительных органов, обвинение Гулиеву переквалифицировано. Теперь он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2-й статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Уголовное дело против Гулиева возбудили накануне. Следствие ходатайствует об аресте рэпера.
Крупное ДТП произошло 21 сентября. В районе дома 47 на улице Остоженке столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате произошедшего пострадали три человека, им потребовалась медицинская помощь.
Устроившему ДТП на Остоженке рэперу изберут меру пресечения
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