Три человека госпитализированы после ДТП на Остоженке

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Три человека госпитализированы после ДТП с участием двух автомобилей на Остоженке. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

По данным ведомства, в больницу после аварии доставлен мужчина с травмами позвоночника, переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой, а также две женщины с переломами.

"Женщина госпитализирована с диагнозами "открытый перелом ноги", "ампутация лодыжки слева". Еще одна женщина госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга", – говорится в сообщении.

Авария произошла на улице Остоженке в районе дома 47. В департаменте транспорта сообщали, что один из автомобилей после ДТП выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

В Дептрансе предположили, что виновником ДТП стал водитель машины Infiniti. В ведомстве также уточнили, что он пытался проехать на красный сигнал светофора и нарушал скоростной режим.

Как сообщил позднее водитель Infiniti, он проехал на красный свет, переходящий в зеленый. Он также добавил, что после того, как зацепил Mercedes, уже не мог контролировать машину. Кроме того, водитель сообщил, что в результате ДТП пострадала его пассажирка.