17:26
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Названа предварительная причина аварии на Остоженке. Предполагается, что виновником ДТП стал водитель машины Infiniti, сообщается в Telegram-канале Дептранса.
По данным ведомства, сидевший за рулем автомобиля пытался проехать на красный сигнал светофора. Кроме того, водитель превышал скоростной режим.
"В момент ДТП водитель иномарки Infiniti, который сбил людей на тротуаре, ехал со значительным превышением допустимой скорости", – сообщил собеседник ТАСС из правоохранительных органов.
Авария с участием двух машин – Mercedes и Infinity – произошла на улице Остоженке в районе дома 47. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, один из автомобилей вылетел на тротуар и задел прохожих. По предварительной информации, пострадали три человека. Сообщается, что двое пешеходов находятся в тяжелом состоянии.
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