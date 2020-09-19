Пожарная машина столкнулась с грузовиком на юго-востоке Москвы

18:53
Фото: Агентство «Москва»/Мобильный репортер
Пожарная автоцистерна столкнулась с грузовиком на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в столичном главке МВД.
Авария произошла в районе дома 22 по Остаповскому проезду. После столкновения пожарная машина въехала в дерево на противоположной стороне дороги.
По предварительным данным, пострадал водитель пожарной машины, он госпитализирован.
Ранее пять человек погибли и трое пострадали в ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области. Там столкнулись три легковых автомобиля, два их них после столкновения съехали в кювет.
Накануне на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием восьми автомобилей.
Авария произошла в районе дома 35. Информация о пострадавших не поступала.
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