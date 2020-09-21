Автомобиль сбил пешеходов на улице Остоженке

Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Остоженке. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram

"На Остоженке, 47, столкнулись два автомобиля, один из них выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

По информации источников, после ДТП автомобиль сбил трех пешеходов, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе МВД сообщили РИА Новости, что медицинская помощь понадобилась одному человеку.

В районе ДТП, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", затруднено движение: затор образовался на внутренней части Садового кольца – от пересечения Гоголевского бульвара с Остоженкой и до пересечения Остоженки с Кропоткинским переулком.

На прошлой неделе пять машин столкнулись на юге Москвы. Инцидент произошел на улице Андропова у дома 37. Отмечалось, что в машинах были заблокированы несколько человек.

