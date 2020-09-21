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Москва 24

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Происшествия

17:36

Устроивший ДТП на Остоженке рассказал об аварии

происшествия

Видео: Москва 24

Водитель, ставший участником ДТП на Остоженке, рассказал, как произошла авария и сколько человек пострадали.

Водитель Infinity, которого в Дептрасе назвали виновником аварии, представился журналистам как Эллей. Согласно данным из открытых источников, это начинающий певец Эльмин Гулиев.

По словам Гулиева, он ехал "на красный свет, переходящий в зеленый", пытался остановиться, но не успел. Он также добавил, что после того, как зацепил Mercedes, уже не мог контролировать свою машину. По словам водителя, в его автомобиле была пассажирка – ее госпитализировали.

"Влетел в машину и меня выкинуло на пешеходов. Скорость была небольшая, машина от удала отлетела, это не контролируется. Выезжала машина и я попал. Был красный свет, переходящий в зеленый", – рассказал Эльмин.

Очевидец аварии рассказала, что белый автомобиль Infiniti проехал на красный свет.

"Этот белый автомобиль летел на красный свет, а с переулка выезжал черный Mercedes. Они столкнулись. Девушки-пешеходы в это время рядом шли", – рассказала очевидец, уточнив, что одну из пострадавших увезли на скорой.

Видео: Дептранс

Авария с участием двух машин – Mercedes и Infinity – произошла на улице Остоженка в районе дома 47. После ДТП один из автомобилей вылетел на тротуар и задел прохожих.

По предварительной информации, пострадали четыре человека: трое направлены в больницу, один от госпитализации отказался. Мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом: тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма. Женщина госпитализирована с диагнозами: открытый перелом ноги, ампутация лодыжки слева. Еще одна женщина госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга.

Среди пострадавших – преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова, ее увезли в первую городскую больницу, подтвердили РИА Новости в PR-отделе университета, уточнив, что не располагают данными о состоянии женщины.

В Дептрансе назвали предварительную причину аварии. Там предположили, что виновником ДТП стал водитель машины Infiniti. В ведомстве также уточнили, что он пытался проехать на красный сигнал светофора и нарушал скоростной режим.

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