Два человека пострадали в ДТП на Остоженке

Два человека пострадали после ДТП на улице Остоженке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

"Предварительно, двое пострадавших", – сказал представитель ведомства.

Авария с участием двух машин произошла на улице Остоженке в районе дома 47. В департаменте транспорта сообщали, что один из автомобилей после ДТП выехал на тротуар и наехал на пешеходов. По информации источников, водитель сбил трех человек.

В Дептрансе сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла по вине водителя машины Infiniti. По данным ведомства, он проехал на красный свет.

В районе ДТП, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", затруднено движение: затор образовался на внутренней части Садового кольца – от пересечения Гоголевского бульвара с Остоженкой и до пересечения Остоженки с Кропоткинским переулком.

На прошлой неделе пять машин столкнулись на юге Москвы. Инцидент произошел на улице Андропова у дома 37. Отмечалось, что в машинах были заблокированы несколько человек.