На водителя Infiniti, задержанного после ДТП на Остоженке, возбуждено уголовное дело

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

После ДТП с тремя пострадавшими на Остоженке полиция возбудила уголовное дело, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"В отношении мужчины, совершившего дорожно-транспортное происшествие, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", – сказала Волк.

Уточняется, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Полиция установила, что на регулируемом перекрестке на улице Остоженке водитель Infiniti столкнулся с автомобилем Mercedes, проехав на запрещающий сигнал светофора. От удара иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов. В результате госпитализированы три человека.

Ирина Волк уточнила, что в настоящий момент водитель Infiniti задержан. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.