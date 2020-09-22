На водителя Infiniti, задержанного после ДТП на Остоженке, возбуждено уголовное дело

13:21
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
После ДТП с тремя пострадавшими на Остоженке полиция возбудила уголовное дело, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"В отношении мужчины, совершившего дорожно-транспортное происшествие, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", – сказала Волк.
Уточняется, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.
Полиция установила, что на регулируемом перекрестке на улице Остоженке водитель Infiniti столкнулся с автомобилем Mercedes, проехав на запрещающий сигнал светофора. От удара иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов. В результате госпитализированы три человека.
Ирина Волк уточнила, что в настоящий момент водитель Infiniti задержан. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Задержан сбивший пешеходов на Остоженке водитель Infiniti
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