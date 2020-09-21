Сбил пешеходов и протаранил здание. Что известно о ДТП на Остоженке

ТАСС/Артем Геодакян

21 сентября на улице Остоженке в районе дома 47 произошла авария с участием двух автомобилей – Infiniti и Mercedes, один из них от удара вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате госпитализированы три человека.

Что произошло

Предполагаемым виновником аварии назвали водителя Infiniti, начинающего певца Эльмина Гулиева. Он рассказал, что в момент ДТП проехал "на красный свет, переходящий в зеленый". Во время столкновения с другим автомобилем, по его словам, он пытался остановиться, но уже не мог контролировать свою машину. Он уточнил, что в больницу была доставлена его пассажирка.

"Влетел в машину – и меня выкинуло на пешеходов. Скорость была небольшая, машина от удара отлетела, это не контролируется. Выезжала машина, и я попал. Был красный свет, переходящий в зеленый", – рассказал Эльмин.

Находящаяся рядом с местом ДТП женщина рассказала, что видела, как белый автомобиль проехал на красный свет и врезался в черный Mercedes. Эту же информацию подтвердили в департаменте транспорта, добавив, что водитель еще и нарушил скоростной режим.

О том, что водитель Infiniti ехал на большой скорости, рассказал и второй участник ДТП. По его словам, скорость достигала около 100 километров в час.



Александр второй участник ДТП Ехал с улицы Остоженки, стал выезжать на зеленый сигнал светофора и увидел машину Infiniti. Она проезжала на запрещающий сигнал светофора. На большой скорости – 100 километров в час точно

О нарушениях скоростного режима со стороны Гулиева говорилось и ранее: в прошлом году камеры зафиксировали автомобиль Эльмина, который передвигался со скоростью 140 километров в час при разрешенных 80 километрах. Тогда певец заявил, что на самом деле ничего не нарушал и штраф был выписан ошибочно, и собирался оспаривать его в суде.



Автомобиль после ДТП наехал на пешеходов на Остоженке

Пострадавшие

В результате аварии госпитализировали троих человек. Мужчина госпитализирован с травмами позвоночника, переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой.

Одна из пострадавших госпитализирована с диагнозами "открытый перелом ноги" и "ампутация лодыжки слева". У другой женщины диагностировали переломом таза и сотрясение головного мозга.

Известно, что среди пострадавших – преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова, ее увезли в первую городскую больницу. В PR-отделе университета уточнили РИА Новости, что не располагают данными о состоянии женщины.

На ДТП отреагировал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. По его словам, сейчас самое главное, чтобы музыкант не ушел от ответственности. Он подчеркнул, что комитет возьмет на личный контроль дело, если увидит со стороны музыканта и его близких давление на следствие.

"То, что произошло ДТП, – надо смотреть, чтобы этот известный в узких кругах молодой человек не ушел от ответственности. Если будет оказываться давление на следствие, необходимо это предотвратить. Если будут жалобы со стороны родственников пострадавших, что пытаются это дело как-то замять, то, конечно, надо взять его под контроль. Если появятся такие сообщения, мы возьмем на контроль это расследование. Мы всегда готовы проследить за тем, как идут расследования, чтобы дело дошло до суда и судили по всей строгости закона", – рассказал Васильев Москве 24.

В настоящий момент выясняются обстоятельства аварии, изучаются камеры видеонаблюдения.

