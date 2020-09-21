Сбил пешеходов и протаранил здание. Что известно о ДТП на Остоженке

19:57
ТАСС/Артем Геодакян
21 сентября на улице Остоженке в районе дома 47 произошла авария с участием двух автомобилей – Infiniti и Mercedes, один из них от удара вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате госпитализированы три человека.
Предполагаемым виновником аварии назвали водителя Infiniti, начинающего певца Эльмина Гулиева. Он рассказал, что в момент ДТП проехал "на красный свет, переходящий в зеленый". Во время столкновения с другим автомобилем, по его словам, он пытался остановиться, но уже не мог контролировать свою машину. Он уточнил, что в больницу была доставлена его пассажирка.
"Влетел в машину – и меня выкинуло на пешеходов. Скорость была небольшая, машина от удара отлетела, это не контролируется. Выезжала машина, и я попал. Был красный свет, переходящий в зеленый", – рассказал Эльмин.
Находящаяся рядом с местом ДТП женщина рассказала, что видела, как белый автомобиль проехал на красный свет и врезался в черный Mercedes. Эту же информацию подтвердили в департаменте транспорта, добавив, что водитель еще и нарушил скоростной режим.
О том, что водитель Infiniti ехал на большой скорости, рассказал и второй участник ДТП. По его словам, скорость достигала около 100 километров в час.
О нарушениях скоростного режима со стороны Гулиева говорилось и ранее: в прошлом году камеры зафиксировали автомобиль Эльмина, который передвигался со скоростью 140 километров в час при разрешенных 80 километрах. Тогда певец заявил, что на самом деле ничего не нарушал и штраф был выписан ошибочно, и собирался оспаривать его в суде.
Автомобиль после ДТП наехал на пешеходов на Остоженке
В результате аварии госпитализировали троих человек. Мужчина госпитализирован с травмами позвоночника, переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой.
Одна из пострадавших госпитализирована с диагнозами "открытый перелом ноги" и "ампутация лодыжки слева". У другой женщины диагностировали переломом таза и сотрясение головного мозга.
Известно, что среди пострадавших – преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова, ее увезли в первую городскую больницу. В PR-отделе университета уточнили РИА Новости, что не располагают данными о состоянии женщины.
На ДТП отреагировал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. По его словам, сейчас самое главное, чтобы музыкант не ушел от ответственности. Он подчеркнул, что комитет возьмет на личный контроль дело, если увидит со стороны музыканта и его близких давление на следствие.
"То, что произошло ДТП, – надо смотреть, чтобы этот известный в узких кругах молодой человек не ушел от ответственности. Если будет оказываться давление на следствие, необходимо это предотвратить. Если будут жалобы со стороны родственников пострадавших, что пытаются это дело как-то замять, то, конечно, надо взять его под контроль. Если появятся такие сообщения, мы возьмем на контроль это расследование. Мы всегда готовы проследить за тем, как идут расследования, чтобы дело дошло до суда и судили по всей строгости закона", – рассказал Васильев Москве 24.
В настоящий момент выясняются обстоятельства аварии, изучаются камеры видеонаблюдения.
Устроивший ДТП на Остоженке рассказал, как произошла авария
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: