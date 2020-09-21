В ДТП на Остоженке пострадала преподаватель МГЛУ

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Преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области гуманитарных и прикладных наук МГЛУ Надежда Тухтарова госпитализирована после ДТП на Остоженке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учебное заведение.

"Да, действительно наш преподаватель. Сказали пока только, что ее увезли в первую городскую больницу", – рассказали в PR-отделе университета.

Авария произошла на улице Остоженке в районе дома 47. В департаменте транспорта сообщали, что один из автомобилей после ДТП выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека – мужчина и две женщины. Известно, что одна из пострадавших госпитализирована с диагнозами "открытый перелом ноги" и "ампутация лодыжки слева".

В Дептрансе предположили, что виновником ДТП стал водитель машины Infiniti. В ведомстве также уточнили, что он пытался проехать на красный сигнал светофора и нарушал скоростной режим.

Как сообщил позднее водитель Infiniti, он проехал на красный свет, переходящий в зеленый. Он также добавил, что после того, как зацепил Mercedes, уже не мог контролировать машину. Кроме того, водитель сообщил, что в результате ДТП пострадала его пассажирка.