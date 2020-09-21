"Летел на красный свет". Очевидец – об аварии на Остоженке

17:39
"Этот белый автомобиль летел на красный свет, а с переулка выезжал черный Mercedes. Они столкнулись. Девушки-пешеходы в это время рядом шли", – рассказала очевидец, уточнив, что одну из пострадавших увезли на скорой.
Авария с участием двух машин произошла на улице Остоженке в районе дома 47. В департаменте транспорта сообщали, что один из автомобилей после ДТП выехал на тротуар и наехал на пешеходов.
По предварительной информации, пострадали три человека. Сообщается, что двое пешеходов находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщил позднее водитель Infiniti, устроивший ДТП, он проехал на красный свет, переходящий в зеленый. Он также добавил, что после того, как зацепил Mercedes, уже не мог контролировать машину. Кроме того, водитель сообщил, что в результате ДТП пострадала его пассажирка.
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