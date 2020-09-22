Полиция задержала водителя Infiniti, сбившего людей на Остоженке

08:47
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Полиция задержала водителя машины Infiniti, сбившего пешеходов на тротуаре в центре города. Возбуждено уголовное дело, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка сбил пешеходов на тротуаре, задержан", – говорится в сообщении. Возбуждено дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", уточнил источник.
ДТП с участием двух машин – Mercedes и Infinity произошло на улице Остоженке в районе дома 47. По информации департаменте транспорта города, одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Пострадали не менее трех человек.
Находящаяся рядом с местом ДТП женщина рассказала, что видела, как белый автомобиль проехал на красный свет. Эту же информацию подтвердили в департаменте транспорта, добавив, что водитель еще и нарушил скоростной режим.
Рэпер, сбивший людей в центре Москвы, признался, что нарушил ПДД. Сам он якобы тоже пострадал и сейчас чувствует себя плохо.
Рэпер, сбивший людей в центре Москвы, признался, что нарушил ПДД
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