Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября 2020, 10:15

Происшествия

Рэпер, сбивший людей в центре Москвы, признался, что нарушил ПДД

Рэпер, сбивший людей в центре Москвы, признался, что нарушил ПДД

Землетрясение произошло в Иркутске

Стали известны подробности аварии на Остоженке

В ДТП на Остоженке пострадали не менее трех человек

"Московский патруль": Пашаева обвинили в мошенничестве с квартирой в Москве

"Московский патруль": сотрудники салона красоты выбросили документы с данными клиенток

"Московский патруль": задержаны подозреваемые в хищении деталей с каршеринговых машин

"Московский патруль": авария произошла на Остоженке

Пашаев отреагировал на информацию о присвоении им чужой квартиры в Москве

Автор проекта "Лиса Рулит" прокомментировала ДТП на Остоженке

Причиной аварии в центре Москвы стал проезд на красный свет и превышение скорости. Водитель внедорожника, сбившего людей на пешеходном переходе, начинающий рэпер Эльмин Гулиев признался, что нарушил правила и врезался в пешеходов, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной. Сам он якобы тоже пострадал и сейчас чувствует себя плохо.

21 сентября на улице Остоженке в районе дома 47 произошла авария с участием двух автомобилей – Infiniti и Mercedes, один из них от удара вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате госпитализированы три человека.

Полиция задержала водителя Infiniti Эльмина Гулиева. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествия ДТП видео Максим Сироткин Екатерина Лопарева Иван Базанов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика