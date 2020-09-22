Рэпер, сбивший людей в центре Москвы, признался, что нарушил ПДД

Причиной аварии в центре Москвы стал проезд на красный свет и превышение скорости. Водитель внедорожника, сбившего людей на пешеходном переходе, начинающий рэпер Эльмин Гулиев признался, что нарушил правила и врезался в пешеходов, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной. Сам он якобы тоже пострадал и сейчас чувствует себя плохо.

21 сентября на улице Остоженке в районе дома 47 произошла авария с участием двух автомобилей – Infiniti и Mercedes, один из них от удара вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате госпитализированы три человека.

Полиция задержала водителя Infiniti Эльмина Гулиева. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.