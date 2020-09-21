Регистрироваться в каршеринг-сервисах предложили через портал госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России хотят ужесточить ответственность для водителей каршеринга. Нормы по регулированию краткосрочной аренды автомобилей готовят в Госдуме, сообщает "Парламентская газета".

Нарушители ПДД, которые находятся в черных списках каршеринговых компаний, покупают так называемые левые аккаунты и пользуются каршерингом под чужим именем. Во избежание подобных ситуаций и предлагается организовать регистрацию на сервисах и приложениях каршеринга через портал госуслуг. Тогда личность водителя будет подтверждена на 100%. Если пользователя каршеринга остановят сотрудники ГИБДД, ему нужно будет предъявить не только права, но и аккаунт в электронном приложении каршеринговой компании.

Помимо этого, в КоАП может вырасти ответственность за нарушение дорожных правил машинами каршеринга. К примеру, за управление арендованным авто без прав, и если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, предполагается ввести штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Сегодня это штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

За пьяное вождение без уголовных последствий будет грозить штрафом в размере 50 тысяч рублей с лишением права управления на срок до трех лет. Сейчас максимальное наказание – это штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от шести месяцев до двух лет.

За нарушение правил маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам на зебре, повторный проезд на красный и выезд на встречку водителям каршеринга могут повысить штраф в полтора-два раза.

За отказ остановиться по законному требованию сотрудника полиции водителя арендованного авто предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей вместо нынешних 500–800 рублей.

Сейчас машины краткосрочной аренды выделяются особой расцветкой, оформленной под корпоративный дизайн той или иной каршеринговой компании. Теперь для таких машин хотят ввести особый вид государственного регистрационного знака, чтобы легче было отслеживать каршеринговые авто в транспортном потоке.

Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены разработать методы регулирования работы операторов каршеринга, которые позволят обеспечить безопасность данных услуг. Над этим будет работать группа экспертов, созданная при комитете Госдумы по транспорту и строительству.

Деятельность специалистов группы направлена на обеспечение безопасности, чтобы в автомобили не садились нетрезвые водители или люди без прав.

Средняя продолжительность одной поездки на автомобиле каршеринга в Москве составляет 33 минуты. Как сообщает Telegram-канал столичного Дептранса, при этом среднее расстояние составляет 12 километров. По данным департамента, сегодня на московском рынке каршеринга работает шесть операторов.