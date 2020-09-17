В Госдуме предлагают разработать нормы контроля работы каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуме намерены разработать методы регулирования работы операторов каршеринга, которые позволят обеспечить безопасность данных услуг. Над этим будет работать группа экспертов, созданная при комитете Госдумы по транспорту и строительству, сообщил первый зампредседателя комитета Виталий Ефимов.
"Данная группа создана по моей инициативе. На первом заседании мы уже определили наши цели и задачи", – рассказал депутат.
Он также отметил, что необходимо проработать контроль над тем, кто именно попадает за руль каршенринга.
"Надо как-то сделать, чтобы в машины не попадали те, у кого нет права садиться за руль. Сейчас цифровые технологии это позволяют. Будем думать над решением", – сказал Ефимов.
По словам парламентария, эксперты не будут создавать ограничения или препятствия для работы операторов. Деятельность специалистов группы направлена на обеспечение безопасности, чтобы в автомобили не садились нетрезвые водители или люди без прав, отмечает депутат. Ефимов сообщил, что эксперты уже работают над первым вариантом соответствующего законопроекта, но никаких сроков не ставится.
Средняя продолжительность одной поездки на автомобиле каршеринга в Москве составляет 33 минуты. Как сообщает Telegram-канал столичного Дептранса, при этом среднее расстояние составляет 12 километров. По данным департамента, сегодня на московском рынке каршеринга работает шесть операторов.
Пользователи каршеринга смогут подрабатывать таксистами
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