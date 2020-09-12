Названа средняя продолжительность поездки на каршеринге в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Средняя продолжительность одной поездки на автомобиле каршеринга в Москве составляет 33 минуты.
Как сообщает Telegram-канал столичного Дептранса, при этом среднее расстояние составляет 12 километров. По данным департамента, сегодня на московском рынке каршеринга работает шесть операторов.
За пять лет с появления сервиса москвичи совершили на арендованных авто 110 миллионов поездок. Ежедневно осуществляется примерно 140 тысяч поездок, тогда как на одну машину в день приходится 6,5 поездок.
Ранее стало известно, что водителям каршеринга разрешили таксовать. Такой эксперимент запустили на территории Москвы сервисы "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Драйв".
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