Названа средняя продолжительность поездки на каршеринге в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Средняя продолжительность одной поездки на автомобиле каршеринга в Москве составляет 33 минуты.

Как сообщает Telegram-канал столичного Дептранса, при этом среднее расстояние составляет 12 километров. По данным департамента, сегодня на московском рынке каршеринга работает шесть операторов.

За пять лет с появления сервиса москвичи совершили на арендованных авто 110 миллионов поездок. Ежедневно осуществляется примерно 140 тысяч поездок, тогда как на одну машину в день приходится 6,5 поездок.

Ранее стало известно, что водителям каршеринга разрешили таксовать. Такой эксперимент запустили на территории Москвы сервисы "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Драйв".