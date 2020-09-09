Пользователи каршеринга смогут подрабатывать таксистами

Водителям каршеринга разрешили таксовать. Такой эксперимент запустили на территории Москвы сервисы "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Драйв", сообщает телеканал Москва 24.

В настоящий момент речь идет только об автомобилях бизнес-класса. Забронировать автомобиль каршеринга можно на 2-12 часов. В частности, аренда машина BMW X5 стоит 249 рублей в час. Кроме того, за каждый километр, который она проедет, придется доплачивать 10 рублей.

Однако не каждый водитель такси сможет забронировать машину каршеринга. Руководитель экспертного сообщества "Пробок.Нет" Александр Шумский отметил, что для этого нужно быть индивидуальным предпринимателем, а также сдать экзамены на знание языка, города и правил дорожного движения.

Сообщается, что для клиентов при этом ничего не изменится и цены будут оставаться на том же уровне.

Ранее стало известно, что почти каждый 10-й вызов такси в Москве является нелегальным. Столичный департамент транспорта провел исследование по данному вопросу. Они оформили свыше 500 заказов у различных операторов такси. В 47 случаях приезжал автомобиль, не указанный в приложении.