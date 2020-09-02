Цифровой профиль такси планируют создать в Москве до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Работы по созданию цифрового профиля водителя такси планируется завершить в Москве до конца 2020 года, сообщил ТАСС замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
"Мы сейчас очень плотно работаем над созданием до конца года цифрового профиля водителя такси: его введение позволит сделать поездки пассажиров безопасными, так как они будут точно знать, что водитель, который их везет, надежный и проверенный", – отметил Пронин.
По его словам, водителю такси это даст понятный рейтинг, профессию, прозрачные отношения с агрегаторами, соблюдение режима труда и отдыха. Городу же это позволит снизить доступ недобросовестных водителей в профессию и уровень ДТП с автомобилями такси.
Пронин отметил, что создание цифрового профиля водителя будет осуществляться через регистрацию на портале госуслуг. Затем по базам данных будет проводиться проверка водительского удостоверения, наличия судимостей, наркотических и психиатрических заболеваний, штрафов за грубое нарушение ПДД.
Ранее в Госдуме предложили защищать водителей такси от агрессивных и неадекватных пассажиров перегородкой. Вопрос депутаты планируют обсудить 15 сентября.
По словам специалистов, установка перегородок обернется дополнительными материальными затратами. Кроме того, многие водители такси работают на личных автомобилях и им будет трудно использовать машину для повседневных нужд.
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