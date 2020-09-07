Москвичи пожаловались на нелегальных водителей такси

Москвичи рассказали, что на заказы из приложений приезжают другие водители
Почти каждый 10-й вызов такси в Москве является нелегальным. Чаще всего водители числятся в агрегаторе под чужим именем, рассказали в эфире телеканала Москва 24.
Столичный департамент транспорта провел исследование по данному вопросу. Они оформили свыше 500 заказов у различных операторов такси. В 47 случаях приезжал автомобиль, не указанный в приложении.
Согласно опросам, на вызов москвичей приезжают таксисты, номера автомобилей которых отличаются от информации в агрегаторе.
В связи с этим эксперты призывают москвичей чаще обращать внимание на подобные инциденты. Специалисты предупреждают, что такие водители чаще всего не имеют ни лицензии, ни разрешения работать в такси.
Агрегатор же не несет никакой ответственности, если во время движения на нелегальном такси случится какой-либо инцидент, поскольку человек дал согласие на получение услуг от такого таксиста. В случае ДТП возместить ущерб будет невозможно, поскольку у нелегального водителя, скорее всего, отсутствует страховка, сообщают эксперты.
Автоюрист Сергей Радько отметил, что часто нелегальными таксистами становятся те, кто раньше в силу множества претензий или низкого рейтинга отключился от агрегатора.
"И, возможно, такие водители регистрируются через подставные аккаунты, чуть-чуть меняют номер или регистрационный знак, и получается, что формально они заказы могут брать, но через подставной аккаунт", – сказал Радько.
В настоящий момент законопроект о запрете передачи автомобилей таксопарков третьим лицам рассматривают в Госдуме. Согласно документу, водителей предлагается нанимать по Трудовому кодексу, чтобы агрегатор нес ответственность за водителей.
Ранее стало известно, что работы по созданию цифрового профиля водителя такси планируют завершить в Москве до конца 2020 года. С его помощью поездки пассажиров хотят сделать безопасными, поскольку клиент точно будет знать, какой водитель их везет.
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