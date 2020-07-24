Такси запретят ездить по трем участкам выделенных полос в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с 15 августа запретят ездить такси по трем участкам выделенных полос, сообщается на Едином транспортном портале столицы. Там будет разрешен проезд только наземному городскому транспорту и автомобилям экстренных служб.
"С 2010 года количество такси в Москве увеличилось более чем в шесть раз. На специальных полосах образуются пробки, из-за чего общественный транспорт приходит с задержками, пассажиры тратят на дорогу больше времени. Для решения этой проблемы было решено запретить движение такси на трех участках выделенных полос с 15 августа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что новые правила проезда начнут действовать на следующих участках: проспекте Мира – от улицы Кибальчича до улицы Ростокинской в направлении области; дублере Ярославского шоссе – от улицы Холмогорской до улицы Вешних Вод в направлении центра; дублере Волгоградского проспекта – от дома 97, корпуса 1, до дома 59.
Также на портале отмечается, что по этим участкам выделенных полос проходит суммарно 49 маршрутов наземного транспорта, которыми пользуются более 150 тысяч пассажиров ежедневно.
Ранее сообщалось, что на мосту Лужники ограничили дорожное движение в связи с капитальным ремонтом по 10 октября 2020 года.
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