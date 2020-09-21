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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр природного явления находился в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска.

Сообщалось, что землетрясение ощутили около 12 районов. В городе введен режим повышенной готовности. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В конце августа землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане. Эпицентр находился в 498 километрах к юго-западу от города Хитаду, расположенного в Мальдивской Республике. Его очаг находился на глубине 10 километров.

