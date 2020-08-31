31 августа, 21:35
Фото: depositphotos/mvaligursky
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Отмечается, что эпицентр находился в 498 километрах к юго-западу от города Хитаду, расположенного в Мальдивской Республике. В населенном пункте проживают 9,9 тысячи человек.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Угроза возникновения цунами в настоящее время не наблюдается.
4 августа землетрясение произошло на востоке Турции, его магнитуда достигла 5,2. Эпицентр зафиксировали недалеко от города Газиантеп. О пострадавших не сообщалось.
Ранее подобное происшествие фиксировали у берегов Аляски. Эпицентр обнаружили в 61 километре от города Санд-Пойнт. Магнитуда землетрясения составила 6,1.
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