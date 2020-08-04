Землетрясение произошло в Турции

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На востоке Турции произошло землетрясение, сейсмологи заявили, что его магнитуда достигла 5,2. Об этом сообщают "Дни.ру".

Как заявили эксперты, эпицентр природного катаклизма располагался возле города Газиантеп. Данных о пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Подземные толчки были зафиксированы в 12:37 по московскому времени. Стало известно, что очаг залегал на глубине 7 километров.

В конце июля у берегов Аляски произошло землетрясение. Специалисты уточняли, что очаг располагался на глубине 41,3 километра.

Кроме того, ранее 10 человек стали жертвами землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики. Еще 21 человек получил травмы разной тяжести.