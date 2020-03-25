Спасатели не нашли жертв и разрушений после землетрясения на Курилах

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Экстренные службы закончили обследование социально значимых зданий и домов в районах Камчатки. Ранее там произошло ощутимое землетрясение, жертв и разрушений не обнаружено, передает "Газета.ру" заявление МЧС России Камчатскому краю.

По информации оперативной службы, также не зафиксировано социального напряжения среди населения. Известно, что сейчас объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Кроме того, выстраивается работа с руководителями потенциально опасных объектов и с дежурно-диспетчерскими службами.

Порядка 400 человек пришлось эвакуировать в безопасную зону на возвышенные места.

Незадолго до природного катаклизма на Курилах объявили тревогу цунами после землетрясения магнитудой 7,2 в Тихом океане.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 226 километрах от города Северо-Курильска. В настоящий момент местные жители вне опасности, однако наблюдение за морем продолжается.

Ранее сообщалось, что угрозу цунами объявили на Курилах после землетрясения.