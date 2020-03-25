Угрозу цунами объявили на Курилах после землетрясения

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Угрозу цунами объявили на северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,8.

Как сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра.

Эпицентр располагался в 228 километрах от острова Онекотан. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе в 5-6 баллов.

В МЧС по Сахалинской области заявили, что, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Ведется проверка объектов жизнеобеспечения.

Как говорится в пресс-релизе правительства области, в связи с угрозой цунами спасатели эвакуируют из домов жителей острова Парамушир.

Два мощных землетрясения ранее произошли в Хорватии. В результате толчков некоторые здания частично обрушились.